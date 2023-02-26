Joseph Baah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Baah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Baah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Baah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joseph Baah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Baah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Baah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Baah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Baah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Baah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Baah 2 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Baah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Baah'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Baah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Baah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Joseph Baah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Baah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2022 yılında Gold Stars FC

Joseph Baah kimdir

Joseph Baah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Baah şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joseph Baah nereli

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