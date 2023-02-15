Joseph Baffo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Baffo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Baffo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Baffo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Baffo 7 Kasım 1992 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Baffo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Baffo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 4 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Joseph Baffo'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joseph Baffo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joebaffo/

Joseph Baffo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseph Baffo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joseph Baffo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Baffo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2009 yılında Värnamo

8 Ocak 2009 yılında Helsingborgs IF

30 Kasım 2010 yılında Helsingborgs IF

10 Ağu 2013 yılında Vålerenga

30 Kasım 2013 yılında Helsingborgs IF

26 Ocak 2014 yılında Halmstads BK

26 Temmuz 2015 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2019 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2020 yılında Halmstads BK

Joseph Baffo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Baffo şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joseph Baffo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Värnamo (-2008)

İsveç U21 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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