Joseph Boyamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Boyamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Boyamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Boyamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Boyamba 29 Temmuz 1996 tarihinde Troisdorf şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Boyamba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Joseph Boyamba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Boyamba'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Boyamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Boyamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Boyamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Boyamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Hennef 05 Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Duisburg Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Duisburg U17

1 Temmuz 2013 yılında Duisburg U19

28 Ocak 2014 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 II

1 Şubat 2016 yılında BSV Rehden

30 Haziran 2016 yılında Schalke 04 II

21 Temmuz 2017 yılında Wattenscheid

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund II

8 Eylül 2020 yılında Waldh. Mannheim

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Joseph Boyamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Boyamba şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SF Troisdorf (2000-2005), FC Hennef 05 (2005-2011), MSV Duisburg (2011-12/2013), FC Schalke 04 (1/2014-2015)

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