Joseph Colley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Colley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Colley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Colley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Colley 13 Nisan 1999 tarihinde Kanifing şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç,Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Colley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Joseph Colley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Colley'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joseph Colley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josephcolleey/

Joseph Colley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Colley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Colley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Colley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında IF Bromma U19

1 Temmuz 2015 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2017 yılında Chelsea U23

2 Eylül 2019 yılında Chievo Verona

25 Mart 2021 yılında Sirius

31 Aralık 2021 yılında Chievo Verona

18 Ocak 2022 yılında Wisla Krakow

Joseph Colley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Colley şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joseph Colley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2015), Chelsea FC (2015-2017)

İsveç U19 takımında 3 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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