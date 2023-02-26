Joseph Dinku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Dinku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Dinku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Dinku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Dinku 27 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Dinku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Dinku'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Dinku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Dinku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Dinku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Dinku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2020 yılında Gold Stars FC

13 Ağustos 2022 yılında Karela United

Joseph Dinku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Dinku şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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