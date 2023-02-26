Joseph Dwomoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Dwomoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Dwomoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Dwomoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Dwomoh 17 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Dwomoh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Dwomoh'nin King Faisal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joseph Dwomoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Dwomoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Dwomoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Dwomoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2022 yılında King Faisal

Joseph Dwomoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Dwomoh şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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