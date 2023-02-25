Joseph Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Espinoza 2 Temmuz 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Alejandro Espinoza Montenegro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Espinoza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Joseph Espinoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joseph Espinoza'nin CS Emelec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2018 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2019 yılında LDU Quito B

6 Ekim 2020 yılında LDU Quito

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

31 Aralık 2023 yılında LDU Quito

Joseph Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Espinoza şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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