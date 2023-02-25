Joseph Esso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Esso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Esso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Esso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Esso 10 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Esso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 18 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Joseph Esso'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Esso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Esso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Esso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Esso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2018 yılında Hearts of Oak

21 Ağustos 2020 yılında Dreams FC

18 Nisan 2021 yılında MC Alger

Joseph Esso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Esso şuan MC Alger takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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