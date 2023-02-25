Joseph Forde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Forde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Forde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joseph Forde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joseph Forde 24 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joseph Forde Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Forde, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Forde'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Joseph Forde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joseph Forde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Haziran 2022 yılında Perth Glory
Joseph Forde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joseph Forde şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
Joseph Forde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Avustralya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.