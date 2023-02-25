Joseph Forde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Forde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joseph Forde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Forde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.