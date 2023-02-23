Joseph Godwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Godwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Godwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Godwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Godwin 15 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Enziwanne Godwin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Godwin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSMi yapmaktadır. Joseph Godwin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joseph Godwin'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Godwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Godwin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Godwin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Godwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2022 yılında UTA Arad U19

1 Kasım 2022 yılında UTA Arad

23 Ocak 2023 yılında FC Buzau

30 Haziran 2023 yılında UTA Arad

Joseph Godwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Godwin şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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