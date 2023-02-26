Joseph Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Gordon 15 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Gordon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 24 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Joseph Gordon'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Gordon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Gordon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ashanti Gold

1 Kasım 2019 yılında Bilinmiyor

24 Ekim 2021 yılında King Faisal

Joseph Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Gordon şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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