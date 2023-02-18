Joseph Guede Gnadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Guede Gnadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Guede Gnadou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Guede Gnadou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Guede Gnadou 28 Ağu 1994 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Guede Gnadou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Guede Gnadou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Joseph Guede Gnadou'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Guede Gnadou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Guede Gnadou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Guede Gnadou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Guede Gnadou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında USC Bassam

1 Temmuz 2018 yılında AFAD Djékanou

1 Ağu 2019 yılında FAR Rabat

7 Ağu 2021 yılında Emirates Club

30 Haziran 2022 yılında FAR Rabat

Joseph Guede Gnadou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Guede Gnadou şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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