Joseph Kinful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Kinful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Kinful adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Kinful Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Kinful 30 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Kinful Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joseph Kinful'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Kinful Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Kinful isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Kinful Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Kinful Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Kinful şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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