Joseph Kwegyir Aggrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Kwegyir Aggrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Kwegyir Aggrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Kwegyir Aggrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Kwegyir Aggrey 14 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Kwegyir Aggrey Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joseph Kwegyir Aggrey'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Kwegyir Aggrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Kwegyir Aggrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Kwegyir Aggrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Kwegyir Aggrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Kwegyir Aggrey şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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