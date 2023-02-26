Joseph Laweokpo Faridu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Laweokpo Faridu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Laweokpo Faridu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Laweokpo Faridu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Laweokpo Faridu 11 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Laweokpo Faridu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joseph Laweokpo Faridu'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Laweokpo Faridu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Laweokpo Faridu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Laweokpo Faridu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Laweokpo Faridu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Laweokpo Faridu şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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