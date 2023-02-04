Joseph Lopy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Lopy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Lopy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Lopy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Lopy 15 Mart 1992 tarihinde Ziguinchor şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph Romeric Lopy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Lopy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Joseph Lopy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joseph Lopy'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Lopy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josephlopy/

Joseph Lopy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseph Lopy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joseph Lopy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Lopy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2011 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2012 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2015 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2016 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2018 yılında US Orléans

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux

25 Ocak 2023 yılında Nîmes Olympique

Joseph Lopy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Lopy şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Joseph Lopy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Senegal U23 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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