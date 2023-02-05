Joseph Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Mendes 30 Mart 1991 tarihinde Évreux şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Mendes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Joseph Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Mendes'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joseph Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseph Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2011 yılında SAS Epinal

20 Ağu 2012 yılında Le Mans FC

4 Aralık 2013 yılında Lok. Plovdiv

26 Ağu 2014 yılında AC Le Havre

8 Temmuz 2016 yılında Reading

2 Temmuz 2018 yılında AC Ajaccio

5 Ekim 2020 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2022 yılında Rodez AF

Joseph Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Mendes şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Joseph Mendes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine-Bissau takımında 19 numaralı formasıyla 25 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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