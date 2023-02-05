Joseph Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Mendes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joseph Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joseph Mendes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Mendes 30 Mart 1991 tarihinde Évreux şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Mendes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Joseph Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Mendes'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joseph Mendesboyu ve yaşı kaç

Joseph Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseph Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Joseph Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2011 yılında SAS Epinal

20 Ağu 2012 yılında Le Mans FC

4 Aralık 2013 yılında Lok. Plovdiv

26 Ağu 2014 yılında AC Le Havre

8 Temmuz 2016 yılında Reading

2 Temmuz 2018 yılında AC Ajaccio

5 Ekim 2020 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2022 yılında Rodez AF

Joseph Mendes kimdir

Joseph Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Mendes şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Joseph Mendes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine-Bissau takımında 19 numaralı formasıyla 25 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joseph Mendes nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Tiquinho Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiquinho Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiquinho Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiquinho Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin..."
Carlos Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...