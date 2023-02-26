Joseph Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Mensah 7 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Mensah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joseph Mensah'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Mensah şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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