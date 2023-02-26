Joseph Mereku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mereku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Mereku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Mereku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Mereku 15 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Mereku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joseph Mereku'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Mereku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Mereku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Mereku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Mereku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Mereku şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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