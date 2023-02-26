Joseph Molangoane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Molangoane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Molangoane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Molangoane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Molangoane 17 Mart 1988 tarihinde Alexandra, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Molangoane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Molangoane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joseph Molangoane'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Molangoane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Molangoane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Molangoane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Molangoane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Platinum Stars

31 Ocak 2013 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2013 yılında Platinum Stars

1 Temmuz 2013 yılında Orlando Pirates

17 Temmuz 2014 yılında Chippa United

2 Aralık 2016 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2020 yılında Tshakhuma

Joseph Molangoane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Molangoane şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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