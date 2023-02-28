Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Ngwem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Ngwem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Ngwem 20 Temmuz 1991 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Jonathan Ngwem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Ngwem Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Joseph Ngwem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Joseph Ngwem'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joseph Ngwem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Ngwem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Ngwem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Ngwem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında J. Bonamoussadi

1 Ocak 2015 yılında Unisport Bafang

28 Temmuz 2016 yılında Progresso

4 Temmuz 2018 yılında El Gouna

15 Eylül 2021 yılında Future FC

Joseph Ngwem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Ngwem şuan Future FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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