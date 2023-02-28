Joseph Ochaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ochaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Ochaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Ochaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Ochaya 14 Aralık 1993 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uganda uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Benson Ochaya şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Ochaya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Joseph Ochaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Ochaya'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joseph Ochaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Ochaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joseph Ochaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Ochaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Navibank

1 Temmuz 2011 yılında Kampala CC

1 Temmuz 2012 yılında Asante Kotoko

1 Ocak 2015 yılında Kampala CC

1 Nisan 2017 yılında Lusaka Dynamos FC

5 Ekim 2018 yılında TP Mazembe

17 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

Joseph Ochaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Ochaya şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Joseph Ochaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 61 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.