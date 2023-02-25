Joseph Oma Adah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Oma Adah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Oma Adah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Oma Adah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joseph Oma Adah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Oma Adah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Oma Adah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Oma Adah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Oma Adah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Oma Adah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Oma Adah 8 Haziran 1999 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Oma Adah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Joseph Oma Adah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joseph Oma Adah'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Oma Adah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Oma Adah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Joseph Oma Adah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Oma Adah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2019 yılında FK Slutsk

25 Ocak 2020 yılında Pyunik Erivan

12 Temmuz 2020 yılında Gandzasar

25 Şubat 2021 yılında Shakhter K.

1 Temmuz 2021 yılında Shakhter-Bulat

18 Eylül 2021 yılında Dolgoprudnyi

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

31 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Joseph Oma Adah kimdir

Joseph Oma Adah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Oma Adah şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Joseph Oma Adah nereli

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