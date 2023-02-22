Joseph Onoja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Onoja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joseph Onoja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Onoja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.