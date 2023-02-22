Joseph Onoja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Onoja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Onoja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joseph Onoja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joseph Onoja 6 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joseph Onoja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Joseph Onoja, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Joseph Onoja'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joseph Onoja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joseph Onoja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Gombe United
1 Temmuz 2019 yılında FC Heartland
7 Ekim 2020 yılında Rivers United
Joseph Onoja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joseph Onoja şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Joseph Onoja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nigeria B takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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