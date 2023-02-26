Joseph Saliste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Saliste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Saliste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Saliste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Saliste 10 Nisan 1995 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Saliste Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 42 Football Group yapmaktadır. Joseph Saliste, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joseph Saliste'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Saliste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Saliste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Saliste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Saliste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC Flora U17

1 Temmuz 2011 yılında Warrior Valga

31 Aralık 2011 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2012 yılında FC Flora II

1 Temmuz 2014 yılında FC Flora

20 Şubat 2019 yılında JK Trans Narva

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

1 Ocak 2020 yılında Paide

Joseph Saliste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Saliste şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joseph Saliste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (2003-2011)

Estonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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