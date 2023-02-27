Joseph Sery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Sery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Sery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Sery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Sery 5 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Thibaut Séry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Sery Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Sery, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Sery'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Sery Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Sery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Sery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Sery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B

23 Ağustos 2021 yılında Blois Foot 41

31 Ağustos 2022 yılında E. Ettelbrück

Joseph Sery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Sery şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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