Joseph Taktouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Taktouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Taktouk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Taktouk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joseph Taktouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Taktouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Taktouk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Taktouk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Taktouk 26 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur.  İngiltere,Lübnan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Taktouk Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Taktouk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Taktouk'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Taktoukboyu ve yaşı kaç

Joseph Taktouk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Taktouk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Joseph Taktouk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Taktouk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

Joseph Taktouk kimdir

Joseph Taktouk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Taktouk şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Joseph Taktouk nereli

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