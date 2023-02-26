Joseph Tetteh Zutah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Tetteh Zutah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Tetteh Zutah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Tetteh Zutah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Tetteh Zutah 22 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Tetteh Zutah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 1 Aralık 2016 tarihinde katılmıştır. Joseph Tetteh Zutah'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Tetteh Zutah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Tetteh Zutah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Tetteh Zutah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Tetteh Zutah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2015 yılında Young Africans

1 Aralık 2016 yılında Medeama

Joseph Tetteh Zutah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Tetteh Zutah şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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