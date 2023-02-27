Joseph Yanki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Yanki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Yanki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Yanki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Yanki 27 Kasım 1993 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Bah Yanki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Yanki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROLYMPICE INC. yapmaktadır. Joseph Yanki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Yanki'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Yanki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Yanki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Yanki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Yanki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Njalla Quan SA

25 Ağustos 2014 yılında Grassland FC

31 Ocak 2015 yılında Coton Sport FC

14 Ocak 2017 yılında MAS Fes

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında Daugavpils

Joseph Yanki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Yanki şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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