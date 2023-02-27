Josepmir Ballon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josepmir Ballon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josepmir Ballon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josepmir Ballon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josepmir Ballon 21 Mart 1988 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Josepmir Aarón Ballón Villacorta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josepmir Ballon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Josepmir Ballon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Josepmir Ballon'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Josepmir Ballon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tutan21/

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Josepmir Ballon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josepmir Ballon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Josepmir Ballon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josepmir Ballon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında U. San Martín

1 Ocak 2011 yılında River Plate

30 Haziran 2011 yılında U. San Martín

1 Ocak 2015 yılında Sport. Cristal

20 Ocak 2019 yılında U. Concepción

1 Ocak 2020 yılında Alianza Lima

Josepmir Ballon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josepmir Ballon şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Josepmir Ballon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 14 numaralı formasıyla 7 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

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