Josh Archer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Archer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Archer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Archer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Archer 21 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Archer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Archer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Archer'nin Portadown FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Archer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Archer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Archer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Archer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Linfield

30 Ağustos 2022 yılında Portadown

31 Mayıs 2023 yılında Linfield

Josh Archer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Archer şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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