Josh Brindell South kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Brindell South Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Brindell South adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Brindell South Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Brindell South 1 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Brindell-South şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Brindell South Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Brindell South, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 13 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Josh Brindell South'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Brindell South Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Brindell South isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Brindell South Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Brindell South futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2013 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2015 yılında Lions FC

13 Ekim 2020 yılında Brisbane Roar

Josh Brindell South Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Brindell South şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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