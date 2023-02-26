Josh Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Cohen 18 Ağustos 1992 tarihinde Mountain View, California şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Cohen / ג'וש כהן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Cohen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascension Athletes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Josh Cohen'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Cohen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Cohen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2015 yılında OC Blues FC

21 Aralık 2016 yılında Arizona United

16 Ocak 2018 yılında Sacramento FC

19 Temmuz 2019 yılında Maccabi Haifa

Josh Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Cohen şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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