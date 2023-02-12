Josh Ginnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Ginnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Ginnelly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Ginnelly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Josh Ginnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Ginnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Ginnelly

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Ginnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Ginnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Ginnelly 24 Mart 1997 tarihinde Coventry şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joshua Lloyd Ginnelly şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Ginnelly Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Josh Ginnelly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Ginnelly'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Ginnelly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joshginnelly_/

Josh Ginnellyboyu ve yaşı kaç

Josh Ginnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Ginnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Josh Ginnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Ginnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2015 yılında Burnley U21

8 Ocak 2016 yılında Altrincham

30 Nisan 2016 yılında Burnley U21

28 Temmuz 2016 yılında FC Walsall

2 Ocak 2017 yılında Burnley U21

30 Ocak 2017 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2017 yılında Burnley U21

1 Temmuz 2017 yılında Lincoln City

11 Ocak 2018 yılında Burnley U21

12 Ocak 2018 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2018 yılında Burnley U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Walsall

1 Ocak 2019 yılında Preston

16 Ocak 2020 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2020 yılında Preston

2 Eylül 2020 yılında Heart of Midl.

1 Mayıs 2021 yılında Preston

1 Temmuz 2021 yılında Heart of Midl.

Josh Ginnelly kimdir

Josh Ginnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Ginnelly şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aston Villa, Shrewsbury Town

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josh Ginnelly nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?