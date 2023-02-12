Josh Ginnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Ginnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Ginnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Ginnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Ginnelly 24 Mart 1997 tarihinde Coventry şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joshua Lloyd Ginnelly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Ginnelly Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Josh Ginnelly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Ginnelly'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Ginnelly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joshginnelly_/

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Josh Ginnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Ginnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Josh Ginnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Ginnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2015 yılında Burnley U21

8 Ocak 2016 yılında Altrincham

30 Nisan 2016 yılında Burnley U21

28 Temmuz 2016 yılında FC Walsall

2 Ocak 2017 yılında Burnley U21

30 Ocak 2017 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2017 yılında Burnley U21

1 Temmuz 2017 yılında Lincoln City

11 Ocak 2018 yılında Burnley U21

12 Ocak 2018 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2018 yılında Burnley U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Walsall

1 Ocak 2019 yılında Preston

16 Ocak 2020 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2020 yılında Preston

2 Eylül 2020 yılında Heart of Midl.

1 Mayıs 2021 yılında Preston

1 Temmuz 2021 yılında Heart of Midl.

Josh Ginnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Ginnelly şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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