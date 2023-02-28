Josh Heard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Heard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Heard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Heard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josh Heard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Heard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Heard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Heard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Heard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Heard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Heard 29 Kasım 1994 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Galler,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Joshua David Heard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Heard Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Josh Heard'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Heard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jheard_11

http://www.instagram.com/josheard

Josh Heard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Heard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Josh Heard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Heard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Victoria High.

1 Ağustos 2012 yılında Washington

1 Mayıs 2013 yılında Gunners

1 Ağustos 2013 yılında Washington

1 Mayıs 2014 yılında Gunners

1 Ağustos 2014 yılında Washington

19 Ocak 2016 yılında Vancouver

28 Ocak 2016 yılında Bethlehem Steel

16 Şubat 2018 yılında Real Monarchs

12 Temmuz 2019 yılında Saalfelden

30 Haziran 2020 yılında Real Monarchs

31 Temmuz 2020 yılında Pacific FC

Josh Heard kimdir

Josh Heard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Heard şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Josh Heard nereli

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