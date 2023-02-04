Josh Maja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Maja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Maja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Maja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josh Maja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Maja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Maja

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Maja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Maja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Maja 27 Aralık 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Nijerya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joshua Erowoli Orisunmihare Oluwaseun Maja şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Maja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Josh Maja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 26 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Josh Maja'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Maja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/joshmaja

http://www.instagram.com/joshmaja/

Josh Majaboyu ve yaşı kaç

Josh Maja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Maja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josh Maja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Maja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man. City Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2016 yılında Sunderland U23

1 Ocak 2018 yılında Sunderland

26 Ocak 2019 yılında G. Bordeaux

1 Şubat 2021 yılında Fulham

30 Haziran 2021 yılında G. Bordeaux

31 Ocak 2022 yılında Stoke

30 Haziran 2022 yılında G. Bordeaux

Josh Maja kimdir

Josh Maja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Maja şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Crystal Palace, Fulham FC, Manchester City, Sunderland AFC

Josh Maja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josh Maja nereli

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