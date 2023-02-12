Josh Mcpake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Mcpake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Mcpake kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Mcpake ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josh Mcpake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Mcpake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Mcpake

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Mcpake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Mcpake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Mcpake 31 Ağu 2001 tarihinde Coatbridge şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya,İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joshua McPake şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Mcpake Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Josh Mcpake, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Mcpake'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Mcpake Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/joshmcpake

http://www.instagram.com/josh.mcpake/

Josh Mcpakeboyu ve yaşı kaç

Josh Mcpake Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Mcpake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Josh Mcpake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Mcpake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Glasgow R. Jug.

1 Temmuz 2017 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2019 yılında Rangers II

20 Ağu 2019 yılında Dundee FC

13 Ocak 2020 yılında Rangers II

25 Eylül 2020 yılında Morton

28 Aralık 2020 yılında Rangers II

8 Ocak 2021 yılında Harrogate Town

31 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2021 yılında FC Morecambe

4 Ocak 2022 yılında Rangers II

5 Ocak 2022 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2022 yılında Rangers II

1 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

23 Temmuz 2022 yılında Queen's Park

31 Mayıs 2023 yılında Glasgow Rangers

Josh Mcpake kimdir

Josh Mcpake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Mcpake şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hibernian FC (-2013), Rangers FC (2013-2019)

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Josh Mcpake nereli

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