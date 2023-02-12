Josh Mulligan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Mulligan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Mulligan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Mulligan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Mulligan 12 Kasım 2002 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Mulligan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Josh Mulligan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Josh Mulligan'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Mulligan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Mulligan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Mulligan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Mulligan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dundee U18

2 Ocak 2020 yılında Cove Rangers FC

31 Mayıs 2020 yılında Dundee U18

1 Temmuz 2020 yılında Dundee FC

5 Ekim 2020 yılında Peterhead FC

11 Ekim 2020 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2021 yılında Peterhead FC

17 Ocak 2022 yılında Dundee FC

Josh Mulligan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Mulligan şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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