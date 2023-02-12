Josh Mullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Mullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Mullin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Mullin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Mullin 23 Eylül 1992 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joshua Mullin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Mullin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Josh Mullin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josh Mullin'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Mullin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Mullin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Mullin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Mullin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında East Stirlingshire FC

1 Temmuz 2011 yılında Pollok FC

1 Temmuz 2012 yılında Kilbirnie

1 Temmuz 2014 yılında Albion Rovers

1 Şubat 2016 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2018 yılında Ross County

5 Ekim 2020 yılında Livingston FC

6 Ağu 2021 yılında Hamilton Acad.

1 Mayıs 2022 yılında Livingston FC

31 Ağu 2022 yılında Ayr United

30 Ocak 2023 yılında Livingston FC

31 Ocak 2023 yılında Ayr United

Josh Mullin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Mullin şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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