Josh Passley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Passley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Passley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Passley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Passley 21 Kasım 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Jordan Passley şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Passley Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACHIEVE yapmaktadır. Josh Passley, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Passley'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josh Passley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Passley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında FC Fulham U21
27 Kasım 2014 yılında Shrewsbury
5 Ocak 2015 yılında FC Fulham U21
29 Ocak 2015 yılında FC Portsmouth
31 Mayıs 2015 yılında FC Fulham U21
16 Temmuz 2015 yılında FC Dag & Red
1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz
28 Kasım 2016 yılında Hendon
21 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz
13 Şubat 2017 yılında Whitehawk
19 Temmuz 2017 yılında Dover Athletic
1 Temmuz 2021 yılında Havant & Water.
Josh Passley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Passley şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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