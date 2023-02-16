Josh Sargent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Sargent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Sargent kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Sargent ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josh Sargent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Sargent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Sargent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Sargent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Sargent 20 Şubat 2000 tarihinde O'Fallon, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Thomas Sargent şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Sargent Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Josh Sargent, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Sargent'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josh Sargent Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/joshsargent

http://www.instagram.com/_joshsargent_/

http://www.facebook.com/JoshSargentOfficial/

Josh Sargentboyu ve yaşı kaç

Josh Sargent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Sargent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josh Sargent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Sargent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında W. Bremen II

1 Ocak 2019 yılında W. Bremen

9 Ağu 2021 yılında Norwich

Josh Sargent kimdir

Josh Sargent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Sargent şuan Norwich City takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IMG Academy Bradenton

Josh Sargent Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 24 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 5 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 30 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josh Sargent nereli

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