Josh Sims kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Sims Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Sims adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Sims Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Sims 28 Mart 1997 tarihinde Yeovil şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joshua Samuel Sims şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Sims Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Midas Sports yapmaktadır. Josh Sims, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Sims'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Josh Sims Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/simsjosh12

Josh Sims Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Sims isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Josh Sims Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Sims futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2014 yılında Southampton U21

1 Ocak 2017 yılında Southampton

20 Ağu 2018 yılında Reading

7 Ocak 2019 yılında Southampton

7 Ağu 2019 yılında New York RB

30 Haziran 2020 yılında Southampton

16 Ekim 2020 yılında Doncaster Rov.

16 Ocak 2021 yılında Southampton

27 Ocak 2021 yılında Doncaster Rov.

31 Mayıs 2021 yılında Southampton

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2022 yılında Ross County

Josh Sims Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Sims şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josh Sims Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Southampton FC (2011-2016)

İngiltere U18 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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