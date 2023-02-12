Josh Stones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Stones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Stones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Stones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Stones 12 Kasım 2003 tarihinde Bradford şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Stones Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Stones, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josh Stones'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Stones Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Stones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Josh Stones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Stones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Guiseley U19

27 Ekim 2021 yılında Guiseley

1 Temmuz 2022 yılında Wigan

24 Ocak 2023 yılında Ross County

31 Mayıs 2023 yılında Wigan

Josh Stones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Stones şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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