Joshua Agyemang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Agyemang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Agyemang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Agyemang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Agyemang 19 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Agyemang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Joshua Agyemang'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joshua Agyemang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Agyemang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Agyemang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Agyemang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Agyemang şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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