Joshua Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Akoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Akoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Akoto 23 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Akoto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joshua Akoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Joshua Akoto'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joshua Akoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Akoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Akoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Akoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ekim 2020 yılında Gold Stars FC

Joshua Akoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Akoto şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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