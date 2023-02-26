Joshua Anim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Anim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Anim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Anim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Anim 10 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Anim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UKSPORTMAN.AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joshua Anim'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joshua Anim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Anim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Anim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Anim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Anim şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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