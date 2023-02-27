Joshua Bedoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Bedoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Bedoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joshua Bedoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joshua Bedoya 1 Ocak 2003 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joshua Bedoya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joshua Bedoya'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joshua Bedoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joshua Bedoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar II
1 Ocak 2023 yılında FBC Melgar
Joshua Bedoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joshua Bedoya şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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