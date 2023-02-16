Joshua Bitter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Bitter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joshua Bitter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joshua Bitter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joshua Bitter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Bitter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Bitter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Bitter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Bitter 1 Ocak 1997 tarihinde Dorsten şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Bitter Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Joshua Bitter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joshua Bitter'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joshua Bitter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joshuabitter/

Joshua Bitterboyu ve yaşı kaç

Joshua Bitter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Bitter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Joshua Bitter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Bitter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2013 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2016 yılında Schalke

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2019 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Joshua Bitter kimdir

Joshua Bitter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Bitter şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rot-Weiß Dorsten (2004-2007), FC Schalke 04 (2007-2016)

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Joshua Bitter nereli

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