Joshua Brillante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Brillante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joshua Brillante kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joshua Brillante ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joshua Brillante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Brillante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joshua Brillante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Brillante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Brillante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Brillante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Brillante 25 Mart 1993 tarihinde Bundaberg, Queensland şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Brillante Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Joshua Brillante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joshua Brillante'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joshua Brillante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Brillante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joshua Brillante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Brillante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gold Coast Utd.

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

14 Temmuz 2014 yılında Fiorentina

23 Ocak 2015 yılında Empoli

27 Ağustos 2015 yılında Fiorentina

28 Ağustos 2015 yılında Como

30 Haziran 2016 yılında Fiorentina

12 Temmuz 2016 yılında Sydney FC

8 Temmuz 2019 yılında Melbourne City

4 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

15 Temmuz 2021 yılında Melbourne

Joshua Brillante kimdir

Joshua Brillante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Brillante şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bundaberg Waves, Bundaberg Spirit, QAS, Gold Coast United

Joshua Brillante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 8 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Joshua Brillante nereli

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