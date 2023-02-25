Joshua Cavallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Cavallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Cavallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Cavallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Cavallo 13 Kasım 1999 tarihinde Bentleigh East, Victoria şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.Gerçek adı da Joshua John Cavallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Cavallo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Joshua Cavallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Joshua Cavallo'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joshua Cavallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Cavallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Cavallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Cavallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2019 yılında Western United

18 Şubat 2021 yılında Adelaide United

Joshua Cavallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Cavallo şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Joshua Cavallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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